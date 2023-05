Aparecidense x Altos: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (29/05) pela Série C

As equipes Aparecidense x Altos disputam nesta segunda-feira (29/05) a 5° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo começará às 20h (horário de Brasília), no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Aparecidense x Altos ao vivo?

A partida Aparecidense x Altos poderá ser assistida pelo Nosso Futebol, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Aparecidense x Altos chegam para o jogo?

Aparecidense já soma 1 vitória, 3 derrotas, 6 gols marcados e 6 gols sofridos pela Série C.

Já Altos acumula 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 4 gols marcados e 5 gols sofridos.

Prováveis Escalações

Aparecidense: Gabriel Felix; David, Vanderley, Léo Rigo e Rodrigues; Felipe Manoel, Moraes e Ferreira; Matheus Leal, João Diogo e Alex Henrique. Técnico: Moacir Júnior.

Altos: Rafael; Victor Guilherme, Vavá, Marcelo e Vinícius Paiva; Valderrama, Tibiri e Dieguinho; Manoel, Rodrigo Fumaça e Yan. Técnico: Sérgio Soares.

FICHA TÉCNICA

Aparecidense x Altos

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO)

Data/Horário: 29 de maio de 2023, 20h