Presidente da Tuna Luso garante que time fará despedida da Série D no Souza; saiba mais

A presidente da Tuna Luso Brasileira, Graciete Maués, confirmou em entrevista ao Núcleo De Esportes de O Liberal, que a equipe fará sua última partida pela Série D deste ano no estádio do Souza. A Águia Guerreira enfrenta o Tocantinópolis neste domingo, a partir das 15 horas, pela 14ª rodada.

Durante a semana a indefinição sobre a utilização do estádio pairava no ar, devido a falta do laudo da Vigilância Sanitária, que estava vencido. Diante do fato, o clube ficou impossibilitado de jogar em casa, o que inclusive impediu o Castanhal de jogar no Souza, uma vez que o Modelão passa por reformas e a partida do Japiim pela Série D contra o Pacajus precisou ser transferida para a Curuzu.

SAIBA MAIS



“Realmente existe um laudo que está vencido, mas já fomos atrás dessa situação na última segunda-feira (4) e estamos aguardando a liberação por parte da Sesma. Não temos um prazo para receber, mas acredito que ainda essa semana isso se resolva e a Tuna jogará no Souza”, disse a presidente da Tuna, em entrevista no início da semana.

No entanto, em novo contato, a manda chuva reforçou que o documento já foi providenciado e que o mesmo já foi protocolado na sede da Federação Paraense de Futebol (FPF), da qual Graciete foi presidente até o mês de junho, e apenas espera a liberação para encerrar a quarta divisão em casa.

"A Tuna Luso vai se despedir da Série D jogando no Souza. Já conseguimos o laudo e demos entrada no mesmo", assegura. Jogar em casa é questão de honra para os lusos. Apesar de não ter chances de classificação, a equipe do técnico Josué Teixeira vem mantendo o cronograma de trabalhos, estando há três jogos sem perder, mesmo ocupando a lanterna do grupo 2, com 10 pontos.