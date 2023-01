Presidente da FIFA pedirá que todos os países filiados tenham estádio com nome de Pelé

As primeiras autoridades começaram a chegar à Vila Belmiro para o velório de Pelé, morto no último dia 29 de dezembro. Entre os presentes estão o presidente da FIFA, Gianni Infantino; e o presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez.

VEJA MAIS

Logo antes de entrar no estádio, Infantino deu entrevista aos jornalistas e lamentou a morte do Rei. Além disso, ele anunciou uma série de medidas institucionais adotadas pela FIFA para homenagear o tricampeão mundial. Uma delas, inclusive, será determinar que cada país do mundo tenha pelo menos um estádio com o nome de Pelé.

[twitter=1609905772250505216

"Todo o mundo conhece Pelé, até gente como eu, que não viu ele jogar. Isso fez com que muita gente se apaixonasse pelo esporte e a presença dele será eterna. Claro que enquanto FIFA vamos homenagear o Rei. Pediremos a todas as federações do mundo que guardem um minuto de silêncio antes de partidas. Além disso, vamos pedir que cada país do mundo nomeie um estádio com o nome de Pelé. As futuras gerações tem que saber quem ele foi e a alegria que ele deu ao mundo", disse Infantino.

Quem foi menos drástico nas homenagens, mas também reverenciou o Rei foi o presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez. Ele revelou que uma espécie de "protocolo" de homenagem já foi produzido pela entidade e deve ser colocado em prática nas primeiras rodadas da Libertadores e da Sul-Americana.

"Foram tomadas seis medidas, como minuto de silêncio e outras coisas mais. Apesar disso, qualquer coisa que a Conmebol fizer para render homenagens sempre será pouco para tudo o que o Rei deu ao futebol brasileiro e mundial", explicou.

Cerimônia

O velório de Pelé começa nesta segunda, no estádio Vila Belmiro, a partir das 10h, e terá 24h de duração, encerrando na terça-feira, também às 10h. Ao longo deste período estão programadas diversas homenagens ao Rei do Futebol até o seu sepultamento.

Ao fim do velório, que irá percorrer a madrugada da terça-feira, está previsto o cortejo com o corpo de Pelé pelas ruas de Santos. O enterro será no Memorial Necrópole Ecumênica, que fica a cerca de 1 km do estádio, mas o traslado será maior porque inclui a passagem pela região em que vive Dona Celeste, mãe de Pelé, que em novembro passado completou 100 anos de idade.