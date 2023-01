Presidente da CBF tem cautela sobre homenagens a Pelé: 'temos que falar com a família'

Questionado pelo fato do presidente da FIFA, Gianni Infantino, ter anunciado que cada país do mundo deverá ter um estádio com o nome de Pelé, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, demonstrou certo receio. Segundo ele, a intenção da homenagem pode ser a melhor possível, mas tudo deve ser acordado com a família do Rei, que levará o legado do tricampeão mundial para os próximos anos.

"Não podemos fazer com que as homenagens percam a essência da família de Pelé. Teremos que conversar com eles, de forma conjunta. A CBF vai fazer qualquer homenagem, mas com os familiares concordando. Cada homenagem é um momento de reconhecimento, mas de dor aos familiares. Não faremos nada de forma desorndenada", explicou.

VEJA MAIS

Cerimônia

O velório de Pelé começou nesta segunda, no estádio Vila Belmiro, a partir das 10h, e terá 24h de duração, encerrando na terça-feira, também às 10h. Ao longo deste período estão programadas diversas homenagens ao Rei do Futebol até o seu sepultamento.

Ao fim do velório, que irá percorrer a madrugada da terça-feira, está previsto o cortejo com o corpo de Pelé pelas ruas de Santos. O enterro será no Memorial Necrópole Ecumênica, que fica a cerca de 1 km do estádio, mas o traslado será maior porque inclui a passagem pela região em que vive Dona Celeste, mãe de Pelé, que em novembro passado completou 100 anos de idade.