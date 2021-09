Prefeitura libera parcialmente público para jogos do Flamengo a partir do dia 15 de setembro

O Flamengo está próximo de voltar a atuar ao lado da torcida no Maracanã. Por meio de uma nota técnica da Secretária de Saúde, a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu liberar parcialmente a presença de público nos jogos do Rubro-Negro a partir de 15 de setembro, data da partida contra o Grêmio, pela Copa do Brasil.

Três jogos do Flamengo servirão como eventos-teste na cidade do Rio de Janeiro, com a liberação de 35% a 50% da capacidade total Maracanã. A informação foi inicialmente publicada pelo site "ge". Confira as datas abaixo!

15 de setembro - Copa do Brasil

Flamengo x Grêmio - Liberação de 24.783 lugares (cerca de 35% do estádio)

19 de setembro - Brasileirão

Flamengo x Grêmio - Liberação de 28.324 lugares (cerca de 40% do estádio)

22 de setembro - Libertadores

Flamengo x Barcelona (EQU) - Liberação de 35.045 lugares (cerca de 50%)

Assim como ocorreu nos jogos do Flamengo com torcida no Mané Garrincha, pela Libertadores, serão exigidas diversas medidas de segurança, como distanciamento de 1 metro em planos de assentos e todos assentos disponíveis para o público e áreas de circulação comum com adoção de protocolos adicionais, medidas físicas e arranjos zonais para evitar a mistura de grupos de torcedores. Os presentes vão precisar usar máscaras e poderão entrar com recipientes com álcool em gel 70% (até 100 ml).

+ Veja a tabela do Brasileirão e simule os resultados das partidas

A compra de ingresso será condicionada a envio de informações pessoais e aceite dos termos e condições para a retirada dos ingressos. Cada ingresso virá acompanhado de uma pulseira de acesso. Ambos são de caráter pessoal e intransferível.

A retirada do ingresso é condicionado a apresentação de comprovação de vacinação contra Covid-19 cumprindo as regras do Decreto Rio 49.335 de 26 de agosto de 2021 e/ou resultado negativo de teste de antígeno para Covid-19 realizado em até 48h anteriores à partida.