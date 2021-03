Preciso nos golpes, paraense leva pugilista paulista ao nocaute técnico .

O pugilista paraense Isaac Rodrigues foi ‘cirúrgico’ diante do paulista Jonathan Santos, derrubando-o por nocaute técnico no primeiros minutos do segundo round.

O combate, na categoria cruzador, realizado no sábado (27) no Coliseu Boxing Club, em São Paulo, estava previsto para oito rounds, mas acabou no segundo com o paraense impondo vários golpes. Jonathan caiu duas vezes. Na segunda, recebeu do árbitro o KO.

Retorno

Isaac, por conta da pandemia, estava sem lutar desde 2020. Teve duas lutas canceladas. Sua volta foi triunfal, segundo o técnico Ulisses Pereira que o acompanhou toda sua preparação.

Sul-Americano

Após esta vitória o Isaac Rodrigues ganhou o direito de disputar o título sul-americano da WBC [World Bouxing Council] que, possivelmente, será realizado em Belém, com a Supervisão do CNB [Conselho Nacional de Boxe]. “Vamos trabalhar pra trazer essa luta para Belém. Já estamos nos organizando na programação”, disse Ulisses Pereira.