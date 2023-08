Precisando de um empate, Tuna Luso recebe, na Curuzu, o Maranhão em jogo decisivo na Série D

Tuna Luso e Maranhão decidem, neste domingo (6), quem seguirá na briga pelo acesso à Série C de 2024. As equipes fazem o jogo decisivo do primeiro mata-mata da competição, a fase 16 avos de final, no Estádio da Curuzu, em Belém, a partir das 16h. A partida será transmitida pela TV Brasil.

O Cruz-Maltino tem a vantagem do empate, já que venceu o jogo de ida, no Castelão, em São Luís (MA), por 3 a 2. Caso empate ou vença por qualquer placar, a Tuna avança para as oitavas de final. O acesso só é garantido aos semifinalistas da Série D. Em caso de derrota por um gol, a decisão será nas cobranças de pênaltis, sem a realização de 30 minutos de prorrogação.

O duelo será disputado na Curuzu, estádio do Paysandu, para que tenha transmissão televisiva pela TV Brasil. A diretoria correu contra o tempo para tentar deslocar a partida para o Souza colocando um novo sistema de iluminação, exigido para o horário do confronto – que deverá invadir a noite –, porém não conseguiu o aval da CBF.

Tuna reforçada

O técnico Júlio César Nunes terá não apenas força máxima, como reforços para esta partida. Um deles é o goleiro Rafael Mariano, de 32 anos, que estava disputando a Terceirona pelo Alto-PI. Ele foi regularizado durante a semana e deve ficar como opção no banco, já que o titular, Jefferson é um dos destaques tunantes na Quarta Divisão.

O treinador, inclusive, reforçou que o setor defensivo deve receber ajustes para a partida deste domingo. "A gente precisa estar atento na parte defensiva, corrigir alguns erros que nós tivemos na primeira partida, mas também potencializar todo aquele momento ofensivo que foi o diferencial da Tuna até agora. Atacar o adversário, se impor dentro de campo e, com certeza, contar com o apoio do nosso torcedor", avaliou Nunes.

"A gente espera um jogo difícil. O MAC mostrou muita qualidade na primeira partida lá no Maranhão, então a gente precisa estar muito atento para não ser surpreendido. O grupo sabe, está muito consciente que a gente jogou apenas uma primeira etapa e temos todo o 'segundo tempo', aqui no Pará. O grupo está focado, unido, o vestiário está muito forte", reforçou o técnico da Águia Guerreira.

MAC desfalcado

Precisando reverter a derrota na ida, o Maranhão tem pelo menos uma baixa confirmada. O lateral-direito Franklin, que já vinha lidando com uma lesão, acabou tornando-se ausência por tempo indeterminado após ser diagnosticado com outro problema não divulgado pelo clube.

Além disso, o técnico Zé Augusto está enfrentando problemas com a situação médica do meia Jorge. O jogador também foi desfalque no primeiro jogo contra a Tuna, no Castelão, e vem passando por tratamento intensivo para recuperar-se de um desconforto muscular no adutor da coxa. É provável que ele jogue "no sacrifício", pelo caráter decisivo do jogo.

A possibilidade de este ser o último jogo da temporada para o Maranhão aumenta a determinação da equipe para se classificar, o que pode levar à utilização de todas as fichas disponíveis em busca da vitória.