Portuguesa x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Carioca

Portuguesa x Flamengo disputam hoje, quarta-feira (05/02), a 8° rodada do Campeonato Carioca. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Portuguesa-RJ x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Portuguesa RJ é o 11° colocado do Campeonato Carioca e acumula 2 vitórias, 5 derrotas, 6 gols marcados e 13 gols sofridos.

Já o Flamengo ocupa a 5° posição da competição com 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 12 gols marcados e 5 gols sofridos.

VEJA MAIS

Portuguesa-RJ x Flamengo: prováveis escalações

Portuguesa: Vinicius Machado; Joazi, Victor Pereira, Thomás Kayck e Marcus Vinícius; Wellington Cézar, João Paulo, Anderson Rosa e Elicley; Joãozinho e Romarinho. Técnico: Douglas Ferreira.

Flamengo: Matheus Cunha; Daniel Sales, Danilo (João Victor), Cleiton e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan e Matheus Gonçalves (Arrascaeta); Luiz Araújo, Cebolinha e Juninho. Técnico: Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA

Portuguesa RJ x Flamengo

Campeonato Carioca

Local: Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)

Data/Horário: 05 de fevereiro de 2025, 19h