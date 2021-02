Punido por tirar a roupa em campo, ex-Remo se livra de gancho e jogará o Cariocão

O atacante ex-Remo Emerson Carioca está liberado para jogar o Campeonato Carioca pela Portuguesa-RJ após o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) conceder efeito suspensivo até o julgamento do recurso, que ainda não tem data para acontecer.

O atacante foi punido em primeira instância com oito jogos de suspensão após tirar a roupa ao comemorar o gol da classificação do Sampaio Corrêa-RJ no jogo de volta da semifinal contra o Maricá pela Série B1 do Carioca, no dia 9 de dezembro. A atitude acabou provocando uma confusão no local. A informação foi divulgada pelo Globo Esporte do Rio de Janeiro.

O relator do TJD informou que o foi levado em consideração o relato de Emerson Carioca no dia do julgamento em primeira instância para conceder o efeito suspensivo. O atacante alegou que, em três jogos anteriores, foi chamado pela comissão técnica do Maricá de gordo, alcoólatra e macaco gordo.

VÍDEO: Ex-Remo marca gol do acesso de clube carioca e comemora peladão; veja a reação nas redes

No jogo realizado no Alzirão, em Itaboraí (RJ), o resultado parcial era de 1 a 1 e o acesso à seletiva do Campeonato Carioca era do Maricá, que tinha a vantagem do empate por ter sido o campeão do segundo turno. Mas, aos 50 minutos do segundo tempo, Emerson Carioca marcou para o Sampaio em cobrança de falta. O atacante se empolgou na comemoração e arriou o calção, ficando pelado.Após o acesso do Sampaio Corrêa-RJ, o jogador foi contratado pela Portuguesa. A estreia no Cariocão será no dia 28 de fevereiro contra o Vasco.

Emerson veio para o Remo em 2019, por meio de uma indicação do ex-jogador Serginho, que teve passagem pelo Leão e conquistou o título da Série C em 2005. Ele atuou em 24 partidas pelo Remo e marcou quatro gols, sendo dispensado em setembro do mesmo ano.