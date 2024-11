Portugal x Polônia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (15/11) pela Liga das Nações

Portugal x Polônia disputam hoje, sexta-feira (15/11), a fase de grupos da Liga das Nações. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Portugal x Polônia a ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Portugal lidera invicto o Grupo 1 da Liga A da Nations League e acumula 3 vitórias, 1 empate, 7 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já a Polônia ocupa a 3° posição do mesmo grupo com 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 7 gols marcados e 9 gols sofridos.

Na terceira rodada da Liga das Nações, Portugal goleou a Polônia por 3 a 1.

Portugal x Polônia: prováveis escalações

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, António Silva, Tomás Araújo e Nuno Mendes; Bruno Fernandes, João Neves e Bernardo Silva; Pedro Neto, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

Polônia: Marcin Bulka; Przemyslaw Frankowski, Kamil Piatkowski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Nicola Zalewski; Sebastian Szymanski, Jakub Moder e Piotr Zielinski; Karol Swiderski e Krzysztof Piatek. Técnico: Michal Probierz.

FICHA TÉCNICA

Portugal x Polônia

Nations League

Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal

Data/Horário: 15 de novembro de 2024, 16h45