Porto x Roma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) pela Liga Europa

Porto x Roma disputam hoje, quinta-feira (13/02), os playoffs da Liga Europa. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Porto x Roma ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Roma ficou em 15° lugar durante a primeira fase da Liga Europa e somou 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 10 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já o Porto foi o 18° colocado de tal fase e acumulou nessa 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 11 gols sofridos.

Porto x Roma: prováveis escalações

Porto: Diogo Costa; Djaló, Zé Pedro e Nehuen Pérez; João Mário, Eustáquio, Varela e Francisco Moura; Pepê, Aghelowa e Rodrigo Mora. Técnico: Martín Anselmi.

Roma: Svilar; Celik, Mancini, Hummels e Rensch; Gourna-Douah, Paredes e Angelino, Dybala, El Shaaraway e Dovbyk. Técnico: Claudio Ranieri.

FICHA TÉCNICA

Porto x Roma

Europa League

Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal

Data/Horário: 13 de fevereiro de 2025, 17h