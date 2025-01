Porto x Olympiacos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/01) pela Liga Europa

Porto x Olympiacos disputam hoje, quarta-feira (23/01), a 7° rodada da Liga Europa. O jogo ocorre às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Porto x Olympiacos ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Band, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Olympiacos é o 15° colocado da Europa League e acumula 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 5 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já o Porto ocupa a 19° posição da competição com 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 12 gols marcados e 10 gols sofridos.

Porto x Olympiacos: prováveis escalações

Porto: Cláudio Ramos; Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Otávio e Galeno; Nico González e Stephen Eustaquio; Rodrigo Mora, André Franco, Pepê; Aghehowa.

Olympiacos: Tzolakis; Lorenzo Pirola, Biancone, Retsos e Costinha; Dani García e Sérgio Oliveira; Velde, Kostoulas e Rodinei; Ayoub El Kaabi.

FICHA TÉCNICA

Porto x Olympiacos

Europa League

Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal

Data/Horário: 23 de janeiro de 2025, 14h45