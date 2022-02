Porto x Lazio: veja onde assistir e qual o horário do jogo de hoje (17/02) pela Liga Europa

As equipes Porto x Lazio entram em campo às 17h desta quinta-feira (17/02) para disputar a Liga Europa. O duelo ocorre no Estádio Dragão, em Porto, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Porto x Lazio ao vivo?

A partida Porto x Lazio pode ser assistida ao vivo pelo canal de TV ESPN 4 (antiga Fox Sports) e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Porto x Lazio​ chegam para o jogo?

O Porto terminou sua participação na Champions League no 3° lugar do Grupo B, com 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas, 4 gols marcados e 11 sofridos. Porém, no Campeonato Português, a equipe está invicta e acumula 19 vitórias, 3 empates, 57 gols marcados e 16 gols sofridos.

Já o Lazio fechou a primeira fase da Liga Europa na 2° colocação do Grupo E, com um total de 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 7 gols marcados e 3 gols recebidos.

Possíveis escalações

Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe, Sanusi; Otávio, Uribe, Grujic, Pepê; Fábio Vieira, Martínez. Técnico: Sérgio Conceição

Lazio: Strakosha; Radu, Patric, Luiz Felipe, Marusic; Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic; Zaccagni, Pedro, Anderson. Técnico: Maurizio Sarri

Ficha técnica

Porto x Lazio

Liga Europa

Local: Estádio Dragão, em Porto, Portugal

Data/Horário: 17 de fevereiro de 2022, às 17h