Sevilla x Dínamo Zagreb: onde assistir e qual o horário do jogo de hoje (17/02) pela Liga Europa

As equipes Sevilla x Dínamo Zagreb entram em campo às 17h desta quinta-feira (17/02) para disputar a Liga Europa. O duelo ocorre no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Sevilla x Dínamo Zagreb ao vivo?

A partida Sevilla x Dínamo Zagreb pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Sevilla x Dínamo Zagreb chegam para o jogo?

O Sevilla encerroiu sua participação na Champions League na 3° posição do grupo G, com 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. No Campeonato Espanhol, a equipe está na 2° colocação, com um acúmulo de 14 vitórias, 8 empates, 2 derrotas, 36 gols marcados e 16 gols sofridos.

Já o Dínamo fechou a primeira fase na 2° colocação do Grupo H da Liga Europa, com um total de 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 9 gols marcados e 6 gols sofridos.

Possíveis escalações

Sevilla: Bounou; Koundé, Carlos, Rekik, Acuña; Rakitic, Delaney, Gómez; En-Nesyri, Rafa Mir, Martial. Técnico: Julen Lopetegui.

Dínamo: Livakovic; Theophile-Catherine, Sutalo, Lauritsen; Ristovski, Tolic, Ademi, Gojak, Bockaj; Andric, Orsic. Técnico: Zeljko Kopic.

Ficha técnica

Sevilla x Dínamo Zagreb

Liga Europa

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, Espanha

Data/Horário: 17 de fevereiro de 2022, às 17h