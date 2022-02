Borussia Dortmund x Rangers: onde assistir e qual o horário do jogo de hoje (17/02) pela Liga Europa

As equipes Borussia Dortmund x Rangers entraram em campo às 14h45 desta quinta-feira (17/02) para disputar a segunda fase da Liga Europa. O duelo ocorre no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Borussia Dortmund x Rangers ao vivo?

A partida Borussia Dortmund x Rangers já pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+.

Como Borussia Dortmund x Rangers chegam para o jogo?

Esta é a estreia do Borussia Dortmund na Liga Europa. A equipe foi eliminada da Champions League no dia 24 de novembro de 2021, quando perdeu para o Sporting por 3 a 1, fechando assim o campeonato com 3 vitórias, 3 derrotas, 10 gols marcados e 11 gols sofridos.

Já o Rangers fechou a primeira fase da Liga Europa na 2° colocação do Grupo A e um acumúluo de 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 6 gols marcados e 5 sofridos.

Possíveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Akanji, Hummels, Zagadou, Guerreiro; Dahoud, Witsel; Brandt, Reus, Bellingham; Malen

Rangers: McGregor; Barisc, Bassey, Goldson, Tavernier; Lundstram, Jack; Kent, Aribo, Arfield; Morelos

Ficha técnica

Borussia Dortmund x Rangers

Liga Europa

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha

Data/Horário: 17 de fevereiro de 2022, às 14h45