Por problemas na iluminação, Brasil X Uruguai não será realizado na Arena Amazônia, em Manaus

A realização do jogo Brasil x Uruguai, válido pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), foi descartada pelo governo local por causa de problemas na iluminação do estádio.

Segundo o governador do Amazonas, não há tempo suficiente para trocar a iluminação. A partida seria realizada no dia 12 de outubro e a CBF iria mandaria uma comitiva para fazer vistorias. A informação é do Globo Esporte do Amazonas.

O problema no estádio ocorre há muito tempo. Inclusive, jogos do Manaus, que disputa a Série C e é adversário do Paysandu no grupo A, foram alterados ou adiados.

"A gente estava em um diálogo com a CBF. Eu fui consultado sobre a possibilidade da realização de um jogo da Seleção brasileira aqui no Amazonas. Mas nós temos uma situação relacionada à iluminação da Arena da Amazônia e aí a gente está fazendo esse trabalho de negociação. Para o jogo Brasil e Uruguai o Estado do Amazonas não tem condições de receber. A gente não tem prazo para fazer as adequações necessárias", explicou o governador do Amazonas.

Apesar de ter descartado o jogo entre Brasil e Uruguai, Wilson Lima acredita que é possível realizar o jogo Brasil x Colômbia na capital amazonense. A partida está marcada para o dia 11 de novembro.

"Para o mês de novembro a gente já tem condições. A gente está trabalhando aí a possibilidade de receber o jogo Brasil e Colômbia. Mas todas essas situações, todas essas confirmações, ainda estamos discutindo com a CBF. Isso ainda está em um estágio inicial e a gente vai discutir posteriormente se terá público ou não, se vai se confirmar, se há possibilidade de vir ou não para o Amazonas", afirmou.