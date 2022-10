Por dívida da venda de Neymar, Santos tem receita bloqueada na Espanha

O Santos não recebeu parte do dinheiro da venda do zagueiro Kaiky ao Almería-ESP. O motivo é uma dívida que o clube tem desde a venda do atacante Neymar para o Barcelona-ESP, em 2013. O clube deixou de pagar valores de impostos no período e, por isso, parte dos R$ 26 milhões que o Peixe tem para receber - dos R$ 37 milhões totais da venda - foi bloqueada.

Vale lembrar, a Receita Federal da Espanha processou o Santos pela falta de pagamento dos impostos. O valor, acrescido de multa e juros, chegou em R$ 17 mi. O clube brasileiro ainda não conseguiu chegar a um acordo com o Fisco Espanhol.

"A venda de Neymar foi a que o Santos mais pagou. Praticamente pagamos a venda do Neymar. A falta do pagamento de imposto há quase 10 anos nos gerou esse bloqueio, que complicou bastante as nossas contas. Mas enfim, não adianta reclamar. Temos que trabalhar", disse o presidente do Peixe, Andres Rueda, durante uma reunião do conselho deliberativo santista.