Por alta no número de casos de Covid-19, Prefeitura do Rio de Janeiro suspende público nos estádios

A alta no número de casos de Covid-19 no Rio de Janeiro, com a circulação da variante delta, fez a Prefeitura dar uma passo atrás. Nesta segunda, em nota técnica publicada pela Secretaria de Saúde, o município vetou a presença de público nos estádios da cidade. Em 30 de julho, 10% da capacidade das arquibancadas haviam sido liberados pela Prefeitura.

- Fica suspensa a autorização para a presença de público em estádios, ginásios e demais equipamentos durante a realização de partidas e eventos esportivos, incluindo-se eventuais torcedores convidados, sendo admitida a presença dos respectivos atletas e delegações técnicas, da comissão de arbitragem, dos profissionais de imprensa, atendimento médico e segurança pública e de funcionários da manutenção - diz trecho da nota. Confira, na íntegra, abaixo.

Ao longo da última semana, tanto Flamengo quanto Fluminense solicitaram à Prefeitura a possibilidade de atuar com a presença parcial de público nas partidas válidas pela Libertadores, mas não serão atendidos. O Rubro-Negro enfrentará o Olímpia, no dia 18, em Brasília. O Tricolor recebeu a resposta da Prefeitura nesta segunda, e mandará o jogo no Maracanã sem torcedores.

Leia a íntegra da nota abaixo:

"NOTA TÉCNICA S/IVISA-RIO COVID-19 Nº 18/21



CONSIDERANDO a situação epidemiológica do Município, com a circulação da variante DELTA de SARS-Cov-2 com maior potencial infectante.



CONSIDERANDO a confirmação da tendência de alta do número de casos no Boletim Epidemiológico da Semana 31, divulgado às páginas 37-50 da edição de 09/08/2021, do Diário Oficial do Município.



Fica SUSPENSA a autorização para a presença de público em estádios, ginásios e demais equipamentos durante a realização de partidas e eventos esportivos, incluindo-se eventuais torcedores convidados, sendo admitida a presença dos respectivos atletas e delegações técnicas, da comissão de arbitragem, dos profissionais de imprensa, atendimento médico e segurança pública e de funcionários da manutenção."