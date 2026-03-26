Polônia x Albânia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelas eliminatórias da Copa

Polônia e Albânia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

A Albânia vem de uma derrota de 2 a 0 para a Inglaterra (X/ @KombetarjaShqip)

Polônia x Albânia disputam hoje, quinta-feira (26/03), a semifinal das repescagens europeias para a Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Polônia x Albânia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Polônia foi vice-líder do Grupo G da primeira fase e acumulou nesse 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 14 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já a Albânia terminou a fase de grupos como vice-líder do Grupo K com 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 7 gols marcados e 5 gols sofridos.

Polônia x Albânia: prováveis escalações

Polônia: Dragowski; Cash, Ziolkowski, Tomasz Kedziora, Kiwior e Michal Skoras; Szymanski, Zielinski, Jakub Kaminski e Nicola Zalewski; Lewandowski. Técnico: Jan Urban.

Albânia: Strakosha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti e Mario Mitaj; Ramadani, Qazim Laçi e Asllani; Ernest Muçi, Mehmeti e Myrto Uzuni. Técnico: Sylvinho.

FICHA TÉCNICA
Polônia x Albânia
Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa
Local: Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia
Data/Horário: 26 de março de 2026, 16h45

