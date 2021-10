Polícia investiga atacante do Atlético-MG por suposta participação em esquema de apostas

O atacante Diego Costa, do Atlético-MG, está sendo investigado pela Polícia Federal de Sergipe, por uma suposta participação em um esquema milionário de apostas online na "Operação Distração". A PF apura "suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo o site de apostas ESPORTENET, seus proprietários, operadores financeiros e financiador", como afirmou o comunicado enviado pela PF à imprensa.

A informação foi veiculada inicialmente pelo portal "ge" e confirmada pelo LANCE!. Diego é apontado nas investigações como suposto financiador do esquema. A operação também investiga a participação de doleiros e faz busca e apreensão em outros estados.

A Justiça sergipana, com a sexta Vara Federal de Itabaiana, interior do estado nordestino, expediu sete mandados de busca e apreensão para serem cumpridos em Itabaiana-SE, Lagarto-SE, cidade natal de Diego Costa, dois em Simão Dias-SE, um em Salvador e um em São Paulo.

A Polícia Federal diz que "na primeira fase da operação, deflagrada em 03/03/2021, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que permitiram o aprofundamento da investigação e a quantia de R$ 13.129.217,00 em espécie".

A Polícia Federal também quer saber para onde foi enviado o dinheiro arrecadado no esquema, pois configura evasão de divisas.

O Atlético-MG, em nota, diz que que não tem conhecimento sobre o assunto, pois os fatos narrados ocorreram antes da chegada do jogador ao clube mineiro. Diego ainda não se pronunciou. Sua casa foi um dos locais visitados pela PF para averiguações. O clube, pensando em se resguardar, colocou um advogado criminalista, que também é conselheiro do clube, para acompanhar o caso de perto. Veja o comunicado do Galo abaixo.

Diego Costa chegou ao Galo no dia 19 de agosto e tem quatro jogos e um gol marcado pelo time mineiro. Ele não atuou no jogo de volta das semifinais da Libertadores contra o Palmeiras, no último dia 21, pois sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. O atacante segue em tratamento no departamento médico do clube.

Confira a nota do Atlético-MG na íntegra:

​

Os fatos noticiados não dizem respeito ao Clube; não eram de conhecimento público, tampouco da instituição (por se tratarem de investigações); e são anteriores à chegada do atleta ao Atlético.

Não obstante, o Atlético está se inteirando do eventual ocorrido para dar, caso seja do interesse do atleta, todo apoio que lhe for necessário.

Veja a íntegra da nota da Polícia Federal:

​

A Polícia Federal deflagra na manhã desta quarta-feira, dia 30/09/2021, a segunda fase da operação DISTRAÇÃO, com o objetivo de obter provas para investigação que apura suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo o site de apostas ESPORTENET, seus proprietários, operadores financeiros e financiador.

Na primeira fase da operação, deflagrada em 03/03/2021, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que permitiram o aprofundamento da investigação e a quantia de R$ 13.129.217,00 em espécie. Com base nas provas coletadas, foi possível identificar outras plataformas de aposta utilizadas pelo grupo e empresas físicas e pessoas jurídicas utilizadas para lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Além disso, foi constatada a participação de doleiros que auxiliam a organização criminosa no processo de evasão de divisas, bem como a participação de um jogador de futebol que, supostamente, é o financiador do esquema criminoso.

Nesta fase, a investigação está concentrada no processo de evasão de divisas, com foco nos doleiros e no financiador do site de apostas.

Estão sendo cumpridos 07 mandados de busca e apreensão: 02 em Itabaiana/SE, 01 em Lagarto/SE, 02 em Simão Dias/SE, 01 em Salvador/BA e 01 em São Paulo/SP. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Itabaiana/SE.

Também estão sendo cumpridos mandados de sequestro de bens pertencentes aos envolvidos no esquema criminoso.