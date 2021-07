Polícia apreende pacotes de drogas no Equador com a foto do atacante Hulk

Uma situação inusitada aconteceu no Equador na sexta-feira, 2 de julho. Em uma operação da Polícia Nacional Equatoriana, houve uma apreensão de cerca de 1,2 tonelada de cloridrato de cocaína em Cantão de Milagro, em Guayas. Na apreensão, havia algumas barras de drogas com fotos do jogador Hulk, atacante do Atlético-MG. As informações da operação foram divulgadas nas contas oficiais das redes sociais do governo do Equador.

Os entorpecentes estavam guardados em um compartimento subterrâneo, com plantas servindo de disfarce. A droga seria enviada por meios clandestinos a outros locais do país vizinho. Não há informações se alguma pessoa foi presa e o motivo da imagem do atacante do Galo estar estampada nos pacotes com as drogas.