Pogba segue na mira do PSG e pode receber salário gigantesco

O Paris Saint-Germain mira as contratações de Paul Pogba e Cristiano Ronaldo em 2022, segundo a "Sky Sports". Ambos os atletas possuem contratos com Manchester United e Juventus, respectivamente, até o final desta temporada e chegariam livres ao elenco de Mauricio Pochettino.

De acordo com o "The Independent", o PSG estaria disposto a pagar um salário de 510 mil libras (R$ 3,7 milhões) por semana ao meia caso ele não renove com os Diabos Vermelhos ao longo deste ano. O camisa seis é um dos principais desejos de Nasser Al-Khelaifi.

Por outro lado, a contratação de Cristiano Ronaldo seria para suprir uma provável saída de Mbappé na próxima temporada para o Real Madrid. As informações apontam que os franceses planejam uma oferta ao camisa sete com dois anos de contrato.

No entanto, o principal sonho de consumo segue sendo Pogba. O meia fez uma ótima estreia com o Manchester United na vitória sobre o Leeds por 5 a 1 e o clube inglês deve insistir na renovação de contrato do francês ao longo deste ano.