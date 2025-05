Platense x Talleres: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29) pelo Campeonato Argentino

Platense x Talleres disputam hoje, terça-feira (29/04), pela 15° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Vicente López, Argentina, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Platense x Talleres ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Platense é o 7° colocado do Grupo B do Campeonato Argentino com 5 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 11 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Talleres ocupa a 11° posição do mesmo grupo e acumula 2 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 9 gols marcados e 11 gols sofridos.

VEJA MAIS

Platense x Talleres: prováveis escalações

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera, Guido Mainero; Vicente Taborda; Ronaldo Martínez e Augusto Lotti. Técnicos: Favio Orsi e Sergio Gómez.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavidez, Santiago Fernández, Juan Carlos Portillo, Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Matías Galarza (Joaquín Mosqueira); Valentín Depietri, Emanuel Reynoso, Rick e Federico Girotti. Técnico: Frank Pablo Guiñazú.

FICHA TÉCNICA

Platense x Talleres

Campeonato Argentino

Local: Estádio Ciudad de Vicente López, em Vicente López, Argentina, Argentina

Data/Horário: 29 de abril de 2025, 19h