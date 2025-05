Newell's Old Boys x Huracán: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29) pelo Argentino

Newell's Old Boys x Huracán disputam hoje, terça-feira (29/04), pela 15° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Newell's Old Boys x Huracán ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Huracán é o 3° colocado do Grupo A do Campeonato Argentino e soma 7 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 19 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Newell's Old Boys ocupa a 11° posição do mesmo grupo com 4 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 10 gols marcados e 14 gols sofridos.

VEJA MAIS

Newell's Old Boys x Huracán: prováveis escalações

Newell's Old Boys: Keylor Navas; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Angelo Martino; Tomás Jacob, Ever Banega; Mateo Silvetti, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González. Técnico: Cristian Fabbiani.

Huracán: Hernán Galindez; César Ibañez, Fabio Pereyra, Marco Pellegrino, Tomás Guidara; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Walter Mazzantti, Matko Miljevic, Agustín Urzí e Eric Ramirez. Técnico: Frank Darío Kudelka.

FICHA TÉCNICA

Newell's Old Boys x Huracán

Campeonato Argentino

Local: Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, Argentina

Data/Horário: 29 de abril de 2025, 19h