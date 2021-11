Pinheirense vence jogo adiado da Segundinha e define cruzamento das quartas de final

O Pinheirense bateu o Tiradentes por 2 a 0 na manhã desta quinta-feira (4), no estádio Abelardo Conduru, em jogo adiado da última rodada da primeira fase da Série B do Campeonato Paraense, a "Segundinha". Os gols da partida foram marcados por William e Debu.

O confronto pelo Grupo B da Segundinha estava marcado para ocorrer na última quarta-feira (3). No entanto, a partida precisou ser adiada por falta de policiamento.

A partida não poderia ser cancelada porque definiria o primeiro colocado da chave. A posição dos clubes nos grupos interferem no cruzamento das quartas de final da competição.

Com a vitória, o Pinheirense ficou na primeira colocação do Grupo B com 14 pontos, definindo todas as partidas das quartas de final da Segundinha.

Veja os cruzamentos da próxima fase:

Pinheirense x Caeté

São Raimundo x Parauapebas

Sport Real x Amazônia Independente

Atlético-PA x Pedreira

As partidas de ida das quartas de final da competição estão previstas para ocorrer no domingo (7). Já os jogos de volta devem ocorrer no meio da próxima semana.