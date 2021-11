De ambulância no gramado a jogo cancelado: Segundinha conhece classificados em rodada agitada

Houve de tudo na rodada final da primeira fase da Série B do Campeonato Paraense, a "Segundinha". Teve desde partida cancelada, por falta de policiamento, até ambulância no gramado para atender jogador machucado. Apesar da confusão, pode-se conhecer quem são os oito classificados à próxima etapa da competição.

Como determinado pela Federação Paraense de Futebol (FPF), todas as partidas ocorreram simultaneamente, às 15h30. Antes da rodada final, três equipes já estavam classificadas aos mata-matas: São Raimundo, Parauapebas e Amazônia Independente.

Com os resultados da rodada, outras cinco equipes se classificaram: Sport Real, Pedreira, Caeté, Pinheirense e Atlético-PA. Os duelos da próxima fase também foram definidos.

Ocorrências

A partida entre Pinheirense e Tiradentes, disputada no Abelardo Conduru, em Icoaraci, precisou ser cancelada por falta de policiamento no estádio. Apesar de não entrar em campo, o Pinheirese se classificou para a proxima fase. O Tiradentes já havia entrado em campo eliminado.

Apesar disso, o resultado do Pinheirense é importante para o chaveamento da próxima fase. Caso vença o Tiradentes, a equipe de Icoaraci salta para a lideranã do grupo B e o Sport Real se classifica como segundo colocado. A FPF ainda não informou a nova data do confronto.

Em outra partida, entre Cametá e Atlético, um lance preocupante chamou atenção. Em uma disputa de bola, o lateral-esquerdo Hércules, do Mapará, chocou-se com o muro do estádio, teve um sangramento no rosto e deixou o estádio em uma ambulância.

O jogador já tinha um ferimento anterior na cabeça e jogava com uma atadura na cabeça, que logo ficou vermelha de sangue. A partida chegou a ser reiniciada após o lance, enquanto o atendimento era feito na beira do campo, mas foi interrompida novamente aos 11, para a entrada da ambulância no gramado.

O jogador foi levado para o hospital para seguir com o atendimento.

Veja os duelos das quartas de final

Sport Real ou Pinheirense x Caeté

São Raimundo x Parauapebas

Sport Real ou Pinheirense x Amazônia Independente

Atlético-PA x Pedreira

Veja os resultados da última rodada:

Grupo A

São Raimundo 4 x 0 São Francisco - Colosso do Tapajós

Grupo B

Sport Real 3x1 Vila Rica - Souza

Pinheirense x Tirandentes - Abelardo Conduru - Cancelado por falta de policiamento

Grupo C

Fonte Nova 1 x 1 Pedreira - CEJU

Sport Belém 1 x 4 Esmac - CEJU

Grupo D

Vênus 2 x 1 União Paraense - Humberto Parente

Paraense 0 x 1 Amazônia Independente - CEJU

Grupo E

Cametá 1 x 2 Atlético-PA - Parque do Bacurau

Santos-PA 0 x 5 Parauapebas - Janjão

Grupo F

Capitão Poço 5 x 2 Caeté - José Rufino de Souza

Santa Rosa 2 x 2 Izabelense - Modelão.