VÍDEO: Jogador do Cametá bate cabeça no muro do Parque do Bacurau e é atendido de ambulância

Uma lesão forte marcou a partida entre Cametá e Atlético-PA na tarde desta quarta-feira (3), no Estádio Parque do Bacurau, em Cametá. O lateral-esquerdo Hércules, do Mapará, chocou-se com o muro do estádio, teve um sangramento no rosto e deixou o estádio em uma ambulância.

O lance aconteceu aos 6 minutos do primeiro tempo. Em um lançamento em profundidade, Hércules dividiu com o zagueiro Bruno, do Atlético-PA, e acabou se chocando com a mureta que fica atrás da linha de fundo. Ele já tinha um ferimento anterior na cabeça e jogava com uma atadura na cabeça, que logo ficou vermelha de sangue.

Imediatamente após o acidente vários jogadores fizeram sinais pedindo a entrada dos médicos em campo. A partida chegou a ser reiniciada após um minuto de paralisação, enquanto o atendimento era feito na beira do campo, mas foi interrompida novamente aos 11, para a entrada da ambulância no gramado.

O jogador foi levado para o hospital para seguir com o atendimento. O duelo, válido pela 6ª rodada da primeira fase da "Segundinha", foi retomado em seguida.