Ex-Remo e Cametá, meia Thiago Galhardo fecha contrato por empréstimo com time europeu

O meia Thiago Galhardo, de 32 anos, que estava no Internacional-RS, fechou contrato com o Celta de Vigo, da Espanha, até o início de julho de 2022. O jogador que teve passagem pelo Remo, chega por empréstimo ao time espanhol, já que possui contrato com o Inter até o final de 2022.

Pela negociação o clube gaúcho receberá R$3 milhões, caso o Celta queira ficar com o atleta, terá que pagar a quantia de 1,6 milhão de euros. Ele voltará a trabalhar com o técnico Eduardo Coudet, com quem viveu a melhor fase no time colorado. Em 2021 esteve em campo pelo Inter em 28 partidas e marcou 11 gols.

No Remo

Thiago Galhardo chegou ao Remo em 2013 para a disputa do Parazão. Neste período o Leão precisava do estadual para ter calendário no segundo semestre, mas na temporada nada deu certo para o Remo, que viu o Paysandu levar o primeiro turno e perdeu o returno diante do Paragominas e ficou sem jogos oficiais. Além do Leão, Galhardo defendeu o Cametá no Parazão de 2014.

Seleção

Galhardo foi convocado pelo técnico Tite para integrar o grupo da Seleção Brasileira, para um jogo das Eliminatórias da Copa, contra o Uruguai, em 2020. Ele foi chamado para o lugar do atacante Pedro, do Flamengo-RJ, que havia sofrido uma lesão.