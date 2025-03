Peru x Bolívia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/03) pelas eliminatórias da Copa

Peru x Bolívia disputam hoje, quinta-feira (20/03), a 13° rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 22h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Peru x Bolívia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 3, a partir das 22h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Peru está na lanterna da competição e acumula um total de 1 vitória, 4 empates, 7 derrotas, 3 gols marcados e 15 gols sofridos.

Já a Bolívia ocupa a 7° posição das eliminatórias com 4 vitórias, 1 empate, 7 derrotas, 13 gols marcados e 27 gols sofridos.

Peru x Bolívia: prováveis escalações

Peru: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Carlos Zambrano e Marcos López; Renato Tapia, Sergio Peña e Edison Flores; Gianluca Lapadula, Piero Quispe e Álex Valera. Técnico: Jorge Fossati.

Bolívia: Guillermo Viscarra; José Sagredo, Luís Haquín e Marcelo Suárez; Gabriel Villamil, Boris Céspedes e Ramiro Vaca; Miguelito, Carmelo Algarañaz e Henry Vaca. Técnico: Oscar Villegas.

FICHA TÉCNICA

Peru x Bolívia

Eliminatórias da Copa do Mundo - América do Sul

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima

Data/Horário: 20 de março de 2025, 22h30