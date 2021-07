Perfil de futebol recria escudos de Remo e Paysandu no estilo 'brasões medievais'

Um perfil de futebol nas redes sociais decidiu recriar os símbolos maior de vários clubes do futebol brasileiro no estilo “brasões medievais” e agremiações como Vasco-RJ, Santos-SP, Atlético-GO, Remo e do Paysandu ganharam uma nova roupagem em seus escudos.

Os escudos são a identidade dos clubes. Eles carregam histórias, lutas e conquistas, mas muitos torcedores gostam mais do escudo tradicional, outros o retrô, alguns aceitam as mudanças, já outros nem tanto.





Os desenhos foram feitos pelo perfil Goal Brasil, que possui mais de 150 mil seguidores no Instagram. Além dos clubes nacionais, foram remodelados escudos de equipes da Europa.

Paysandu

Na postagem do escudo do Paysandu, ao fundo está um Lobo (mascote do clube), com as três estrelas ao centro e o pé alado. Na parte superior está a frase em latim: “Rex septentrionis” que significa “o norte”.

Remo

Já o escudo do Remo, está mais tradicional. Na parte superior um Leão foi colocado, já parte inferior a seguinte frase, também em latim, “Mostra autem classis omnes pretii”, com o significado “mostra o valor da classe”.