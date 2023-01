Penta da Champions League, ex-Real Madrid Gareth Bale anuncia aposentadoria; vídeo

O atacante galês Gareth Bale, pentacampeão da Champions League com o Real Madrid, anunciou a aposentadoria do futebol nesta segunda-feira (9). O britânico, de 33 anos, abandona os gramados após seis meses da chegada ao Los Angeles FC, da Major League Soccer.

Um dos principais nomes da história do futebol de País de Gales, Bale conseguiu levar a Seleção à Copa do Mundo do Catar. Esta foi apenas o segundo mundial do país na história.

VEJA MAIS

"Após consideração cuidadosa, anuncio minha aposentadoria imediata do clube e do futebol internacional. Me sinto incrivelmente feliz por ter realizado meu sonho de praticar o esporte que amo", publicou Bale.

O galês se aposenta seis meses antes do fim de seu contrato com o LAFC. Pelo time da MLS, Bale fez três gols em 13 partidas, em curta passagem, mas foi decisivo com um gol na decisão da última edição da liga, que terminou com título da equipe de Los Angeles, o último da carreira do atacante.