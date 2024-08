Peñarol x The Strongest: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/08) pela Libertadores

Peñarol x The Strongest disputam nesta quarta-feira (14/08) as oitavas de final da Copa Libertadores da América. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, Uruguai. Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Peñarol x The Strongest ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

The Strongest liderou o Grupo C da Libertadores com 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 8 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já Peñarol foi vice-líder do Grupo G e acumulou um total de 4 vitórias, 2 derrotas, 12 gols marcados e 5 gols sofridos.

Peñarol x The Strongest: prováveis escalações

Peñarol: Aguerre; Millans, Méndez, Rodríguez, Olivera; García Graña, Ramírez; Sequeira, Fernández, Darías; Silvera. Técnico: Diego Aguirre.

The Strongest: Viscarra; Caire, Aimar, Jusino, Quaglio; Ursino, Quiroga; Amoroso, Ortega, Ramallo; Triverio. Técnico: Ismael Rescalvo.

FICHA TÉCNICA

Peñarol x The Strongest

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, Uruguai

Data/Horário: 14 de agosto de 2024, 19h