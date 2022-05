Peñarol x Colón: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (25/05) pela Libertadores

As equipes Peñarol x Colón entram em campo às 21h (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (25/05), para disputar a 6° rodada da Copa Libertadores da América. A partida será realizada no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, Uruguai. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Peñarol x Colón ao vivo?

A partida Peñarol x Colón pode ser assistida ao vivo pela ESPN 3 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como Peñarol x Colón chegam para o jogo?

Peñarol é o lanterna do Grupo G da Libertadores e soma 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 3 gols marcados e 5 gols sofridos.

Colón lidera o mesmo grupo com um total de 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 7 gols marcados e 6 gols sofridos.

No dia 5 de abril, na estreia das equipes pela Libertadores, Colón venceu Peñarol por 2 a 1.

Prováveis escalações

Peñarol: Dawson; Aguirreguaray, Menosse, Elizalde e O'Neil; Gargano, Cepellini, Viatri e Musto; Alonso e Álvarez. Técnico: Mauricio Larriera.

Colón: Burian; Delgado, Goitz e Garzes; Meza, Aliendro, Lertora e Teuten; Bernardi, Farias e Abila. Técnico: Julio Falcioni.

Ficha técnica - Peñarol x Colón

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, Uruguai

Data/horário: 25 de maio de 2022, às 21h