Pelé parabeniza CR7 por premiação no 'The Best', e português responde: 'Eterno herói'

Fora da final pelo prêmio de melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo foi condecorado em outra categoria na última segunda-feira no 'The Best', da Fifa. Em Zurique, o craque português levou a premiação especial por carreira e recebeu parabéns do rei do futebol, Pelé, nas redes sociais.

"Cristiano, é uma satisfação muito grande estar aqui, no Brasil, para o parabenizar por tudo o que você tem feito no esporte e tudo o que tem feito no futebol, principalmente. Todos estes anos em que nos temos cruzado pelo mundo, não tive a oportunidade de te abraçar pessoalmente, porque nunca paramos. Mas aqui vai, de todo o coração, os meus parabéns para você e espero que um dia destes nos possamos ver e eu te possa dar um abraço pessoalmente", disse Pelé. Logo em seguida, CR7 respondeu.

"Quando Pelé fala, o mundo ouve. É impossível não se emocionar quando uma pessoa tão incrível mostra todo o seu respeito e admiração por mim. Um eterno herói, um mito para todas as gerações e uma verdadeira lenda do esporte. Ele sabiamente disse que estamos todos no mesmo time: o time de futebol! Obrigado, Pelé! Espero poder vê-lo muito em breve, para que possamos sorrir juntos e conversar sobre esse jogo que amamos", agradeceu o português.