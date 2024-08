Pela Copa do Brasil, Flamengo vence o Palmeiras e abre vantagem por vaga nas quartas de final

O Flamengo derrotou o Palmeiras por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (31), no Maracanã, na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Os gols do Flamengo foram marcados por Pedro e Luiz Araújo.

Com essa vitória, o Flamengo está em uma posição confortável para se classificar para as quartas de final da competição. O time pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta.

Para o Palmeiras, a situação é mais complicada. O time precisa vencer por dois gols de diferença para levar a disputa aos pênaltis ou por três gols para avançar diretamente para a próxima fase.

O Flamengo volta a jogar no final de semana, enfrentando o São Paulo no Morumbi, às 21h30 de sábado (3). O Palmeiras, por sua vez, viaja para Porto Alegre para enfrentar o Internacional no Beira-Rio, às 17h de domingo (4).