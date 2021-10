Pedro recebe alta após cirurgia no joelho direito e deve iniciar fisioterapia no Flamengo quarta

O atacante Pedro, do Flamengo, recebeu alta na manhã desta terça-feira (26), no dia seguinte a ser submetido a uma artroscopia no seu joelho direito. O jovem, que sofreu uma lesão no menisco medial, tende a iniciar seu trabalho de recuperação na fisioterapia já na quarta-feira (27). A previsão de retorno aos gramados é de três a quatro semanas.

O departamento médico do Flamengo agora volta suas atenções para contar com Pedro na final da Copa Libertadores. A partida decisiva com o Palmeiras acontece no dia 27 de novembro.

O atacante deixou uma postagem no Instagram após ser submetido à cirurgia:

"Vamos ao próximo passo. Obrigado a todos pelo carinho e apoio. A força de vocês me dá tranquilidade e me enche de confiança para voltar o mais rápido possível. Deus está cuidando de tudo".

Nos stories, o atleta ainda postou um vídeo junto com a namorada ao sair do hospital na Barra da Tijuca, onde aconteceu o procedimento.