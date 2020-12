Pedro exalta parceria entre atacantes do Flamengo e dá certeza de evolução sob o comando de Ceni

Contratado em definitivo, o atacante Pedro vibrou com a continuidade de seu sonho de defender o Flamengo até dezembro de 2025. Em sua primeira entrevista após a negociação bem sucedida com a Fiorentina, da Itália, o artilheiro também foi questionado sobre a forte concorrência que seguirá tendo no ataque do clube, com Bruno Henrique, Gabriel Barbosa & Cia. Em todas respostas, o camisa 21 destacou o lado positivo da disputa no elenco.

- A gente sempre fala, quem ganha com isso é o Flamengo com vários jogadores de qualidade na frente, sempre entrando e dando conta do recado. Isso é o mais importante. Estar bem, disposto a ajudar o Flamengo e a briga é sádia. O Rogério sabe muito bem administrar e temos tudo para crescer com o técnico - afirmou, antes de responder se Gabigol é "parceiro ou concorrente"

- Muito bom poder jogar ao lado do Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro... Vários craques. Nos damos muito bem (Pedro e Gabigol). Temos muito tempo para permanecer juntos e fazer a alegria de toda Nação. É uma parceria, todos estamos aqui para ajudar o Flamengo dentro de campo, conquistar títulos, colocar o Flamengo no topo que é o que queremos.

Gabigol (88G, 24A e 141J entre 2018 e 2020) até dez/24; Pedro (44G, 10A e 97J entre 2018 e 2020) até dez/25. Além de gols, Flamengo garante dois nomes identificados com a Nação por muito tempo e a possibilidade real de recuperar os investimentos - ao menos em parte. #lanceFLA pic.twitter.com/pR1RBfrTja — Matheus Dantas (@matheusdantasfr) December 9, 2020

Com as eliminações para Racing e São Paulo, na Libertadores e Copa do Brasil, resta ao Flamengo nesta temporada a disputa do Campeonato Brasileiro. Com 42 pontos, o time da Gávea está na terceira posição, atrás do São Paulo (50) e do Atlético-MG (43). As quedas precoces serviram de lição, na visão de Pedro, que ressaltou a oportunidade recebida pelo elenco e comissão técnica de ter mais tempo para trabalhar e desenvolver as ideias do treinador Rogério Ceni.

- Foram duas eliminações dolorosas para a gente, mas agora temos tempo para trabalhar com o Rogério Ceni. Essas semanas estão sendo boas, tenho certeza que vamos evoluir. Ele está implementando as características do jogo e nós estamos assimilando muito bem no dia a dia. Vamos chegar firme para disputar firme esse Brasileirão até o final da temporada - disse, antes de seguir:

- Cada treinador tem sua característica, sua formação. O importante é estarmos bem no dia a dia, dispostos a ajudar. Quem vai jogar ou não, é com o Rogério Ceni. Temos que estar prontos para quando entrarmos. Tenho certeza que vamos evoluir com o Rogério.