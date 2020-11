Pedro é chamado por Tite para jogar pela Seleção Brasileira

Pedro, atacante do Flamengo, foi relacionado por Tite para participar dos próximos compromissos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O artilheiro irá estar no elenco para os jogos contra a Venezuela, no dia 13, e Uruguai, no dia 17. Neymar segue convocado, mas não entra na primeira partida.​O centroavante irá entrar no lugar do craque brasileiro, pois o atleta do Paris Saint-Germain se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Segundo Rodrigo Lasmar, médico da Seleção, há a expectativa de que o camisa 10 se recupere para encarar a Celeste em Montevideo.

Pedro vive o melhor momento de sua carreira desde que se tornou profissional e já balançou as redes 20 vezes com a camisa rubro-negra em 36 partidas disputadas. O camisa 21 tem aproveitado a ausência de Gabigol para ser peça chave do ataque de Domenec Torrent.