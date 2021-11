Pedro Castro sofre lesão no joelho e não joga mais pelo Botafogo na Série B

O Botafogo terá um desfalque de peso na busca do título da Série B do Brasileirão. O clube informou, via assessoria de imprensa, que Pedro Castro, com uma lesão no joelho direito, não atua mais pelo Alvinegro no Campeonato Brasileiro.

O camisa 33 sofreu uma lesão de ligamento colateral medial na região na vitória sobre o Operário, na última segunda-feira. O meio-campista já iniciou a recuperação no clube e não será necessário nenhum tipo de intervenção cirúrgica.

Pedro Castro, inclusive, marcou o gol do empate do Alvinegro no jogo que culminou com o acesso à elite do futebol brasileiro. Após a lesão, ele deixou o jogo para a entrada de Barreto.

O atleta está emprestado ao Glorioso pela Tombense-MG até dezembro. O clube de General Severiano tem a preferência de adquiri-lo de forma definitiva até o fim deste período, mas a complicada situação financeira impede este tipo de movimentação. Pedro Castro, portanto, pode ter feito a última partida como jogador do Botafogo justamente na partida do acesso.