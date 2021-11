Pedreira e Amazônia empatam e deixam decisão das semifinais da Segundinha para jogo de volta

Ninguém saiu na frente na disputa das semifinais da Série B do Campeonato Paraense, a "Segundinha". Na tarde desta quarta-feira (17), Pedreira e Amazônia Independente empataram em 1 a 1. Os gols do jogo foram marcados por Paulo Rangel, para o Pedreira, e Betinho, para o Amazônia.

Com o resultado, a vaga para a final e o acesso à elite do futebol paraense ficam em aberto. Ambas as equipes voltam a se enfrentar no domingo (21), às 9h30, no CT da Desportiva, na grande Belém. Quem vencer o próximo jogo estará classificado. Em caso de empate a decisão será nos pênaltis.

A outra partida da semifinal, entre Caeté e Parauepabebas, foi cancelada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA). A medida foi tomada após o órgão julgar procedente uma denúncia de irregularidade envolvendo jogadores do Parauapebas.

A denúncia aponta que o jogador Henrique Santos da Encarnação Gomes, do Trem de Ferro, teria recebido três cartões amarelos e, portanto, estaria suspenso da partida contra o São Raimundo, pelas quartas de final da competição. Apesar disso, o jogador participou do jogo normalmente.

De acordo com o diretor de competições da Federação Paraense de Futebol (FPF), Del Filho, a partida está suspensa até o julgamento final do caso. A entidade que controla o futebol no estado aguarda uma decisão judicial para elaborar a nova tabela da competição.