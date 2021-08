Pedreira contrata ex-atacante de Remo e Paysandu para comandar a equipe na Série B do Parazão

O Pedreira anunciou nesta segunda-feira (16) o seu técnico para a disputa da Série B do Campeonato Paraense. O Gigante da Ilha será comandado por Júnior Amorim, de 48 anos, que estava sem clube.

Amorim jogou pelo Leão e pelo Papão e já teve passagens por algumas equipes do Pará como técnico, entre eles o Independente de Tucuruí, São Francisco, Tuna Luso e Pinheirense, clube que conquistou o acesso para elite do futebol paraense em 2016, porém acabou rebaixado na disputa da Primeira Divisão.

Fora do Estado Júnior Amorim conquistou o acesso à Série B com o Sampaio Corrêa-MA,, atuando na função de auxiliar técnico, como treinador comandou a própria Bolívia maranhense em 2020 e nesta temporada estava no Moto Club-MA.

Ao todo 23 clubes estão na disputa da Série B do Parazão, o Pedreira está no grupo C ao lado de Esmac, Sport Belém e Fonte Nova. Apenas o primeiro colocado passa para a próxima fase. A tabela ainda não foi divulgada e a competição deve iniciar no dia 17 de outubro.