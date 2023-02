Paysandu x Tapajós: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (14/02) pelo Campeonato Paraense

As equipes Paysandu x Tapajós disputam nesta terça-feira (14/02) a 3° rodada do Campeonato Paraense. O jogo será realizado às 20h (horário de Brasília), no Estádio Leônidas Sodré de Castro, o Estádio da Curuzu, em Belém (PA). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Paysandu x Tapajós ao vivo?

A partida Paysandu x Tapajós pode ser assistida ao vivo pela TV Cultura, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Paysandu x Tapajós​​ chegam para o jogo?

Até agora, o Paysandu já soma uma vitória de 3 a 1 contra Itupiranga. Já Tapajós passou por uma derrota de 1 a 0 para Cametá e outra de 3 a 2 para Caeté.

Prováveis Escalações

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos (Igor Bosel), Genilson, Naylhor e Juan Tavares (Eltinho); Jiménez, João Vieira e Fernando Gabriel; Bruno Alves, Mário Sérgio e Alex Matos (João Pedro). Técnico: Márcio Fernandes.

Tapajós: Conrado; Djalma, Raphael Sabella, Franklin Douglas e Jackinha; Ryan, Judvan, Douglas Lima e Hudson Dias; Tiago Mandi e Igor Balotelli. Técnico: Robson Melo.

FICHA TÉCNICA

Paysandu x Tapajós

Campeonato Paraense

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro, o Estádio da Curuzu, em Belém (PA)

Data/Horário: 14 de fevereiro de 2023, 20h