Paysandu x Novorizontino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje(29/07) pelo Brasileirão

Paysandu x Novorizontino se enfrentam hoje, segunda-feira (29/07), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo acontece às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Banpará Curuzu, em Belém. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Paysandu x Novorizontino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Sportv e Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Paysandu acumula 23 pontos, 5 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, 19 gols marcados e 17 gols sofridos no Brasileirão. O Papão vem de uma derrota por 1 a 0 para o Brusque, o que deu fim ao período invicto na Série B. Contudo, a equipe paraense tem outra invencibilidade para defender nesta partida: o time não perde no Estádio da Curuzu desde o ano passado. Atualmente, o time está em 14º colocado e deseja se afastar ainda mais da zona.

Já o Novorizontino soma 27 pontos, 7 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 17 gols marcados e 15 gols sofridos. O Tigre vem vem de um empate sem gols com o Operário-PR na última rodada e segue vivo na briga para entrar no G4 da competição. Atualmente, o clube está em 6º lugar no campeonato e briga pela parte de cima da tabela.

Paysandu x Novorizontino​: prováveis escalações

Paysandu: Diogo Silva; Edílson, Wanderson, Carlão e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela e Cazares; Jean Dias, Paulinho Bóia e Nicolas (Biel). Técnico: Hélio dos Anjos.

Novorizontino: Jordi; Luisão, Rafael Donato e Renato Palm; Rodrigo Soares, Geovane, Eduardo e Léo Tocantins; Fabrício Daniel, Waguininho e Rodolfo. Técnico: Eduardo Baptista.

FICHA TÉCNICA

Paysandu x Novorizontino

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Banpará Curuzu, em Belém

Data/Horário: 29 de julho de 2024, 18h30

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)