Com Patrulheiro e Cabinho, Paysandu máster fará apresentação no interior do Pará

Carente de ídolos, o torcedor paraense quer lembrar o futebol do passado com jogadores que fizeram alegrias das torcidas. Suas irreverências e gols são apenas lembranças.

E, buscando esse saudosismo futebolístico, o fisicultor Cláudio Figueiredo criou um grupo de ex-jogadores do Paysandu para apresentações no interior do Estado. O grupo bicolor tem atletas como Marcos Nogueira, Edgar, Cabinho, Careca, Patrulheiro, Nazareno, Paulo Sérgio, Guto (goleiro), Paulinho, Paulo Henrique, Marinaldo, entre outros. São jogadores dos anos de 1980/1990.

Alguns não residem na capital, mas virão a Belém. São os casos de Marcos Nogueira e Cabinho. Nogueira chega dia 23, sexta-feira. Cabinho deve chegar dia 24. “A convite do professor Claudio Figueiredo estou indo para Belém participar dos jogos em Igarapé- Açu e Abaetetuba. O grupo é formado por jogadores que foram campeões pelo clube e alguns da base”, disse Marcos Nogueira, ex-atacante, campeão pelo Papão nos anos de 1984 e 1985.

Nogueira esteve em Belém nos anos de 2018 e 2019. Foi homenageado pelos ex-jogadores Beto, Edgar e diretoria do clube. “Estou me arrumando para voltar à cidade que tenho no meu coração e rever os amigos e ex-companheiros de campo”, conta. Após o Paysandu, Nogueira passou pelo Clube do Remo com o mesmo sucesso.