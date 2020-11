Paysandu goleia Ferroviário, volta para o G4 e se aproxima da classificação na Série C; assista

Em um jogo estrategicamente quase que irrepreensível, o Paysandu venceu o Ferroviário por 3 a 0, em partida válida pela 16º rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Os gols foram de Marlon, duas vezes, e Vitor Feijão. A vitória recolocou o Papão entre os quatros primeiros do grupo A, precisamente, na quarta colocação, obtendo 25 pontos - dois a mais que o Manaus, quinto colocado.

Acompanhe o lance a lance

A goleada bicolor foi justa. E essencial. Faltam apenas duas rodadas para o término da primeira fase, ou seja, seis pontos em disputa. Se vencer o Botafogo, na 17º rodada, em jogo agendado para a próxima sexta-feira (27), é possível que o Papão se classifique de forma até antecipada.

Primeiro Tempo

Foi um jogo de alternativas e até de bom aproveitamento técnico das duas equipes. O primeiro lance de perigo foi dos visitantes, em escapada de Esquerdinha. No entanto, o Papão estava mais ligado e avançou a marcação. Com boa qualidade de Luiz Felipe, Marlon e Nicolas, o jogo ofensivo bicolor fluiu consideravelmente. Marlon perdeu um lance claro aos quatro minutos, pois perdeu o tempo da bola em cruzamento preciso de Tony.

No entanto, ele seria mortal nas duas oportunidades seguintes. Aos cinco minutos, Collaço cruzou com extrema categoria, tirando o goleiro Nicolas do lance. Marlon aproveitou a indecisão do goleiro e testou para dentro. 1 a 0.

Nos momentos seguintes do primeiro tempo, o time cearense assustou. O Papão falhou apenas na marcação, sobretudo, no posicionamento, na frente da zaga. Os zagueiros, porém, estavam atentos, casos de Perema e Micael. Paulo Ricardo fez duas defesas difíceis.

Quando PH e Anderson Uchôa encontraram os respectivos espaços, o Paysandu voltou a controlar o jogo, eliminou os sustos e atacou de forma a se aproximar do segundo gol. Tony, por exemplo, poderia ter assistido Nicolas, contudo, preferiu um chute para a defesa do goleiro Nicolas.

Nicolas não marcou mas teve boa atuação (Cristino Martins)

Segundo Tempo

Foram, talvez, os 45 minutos mais competitivos do Paysandu na competição. Bem posicionado, manteve o Ferroviário longe da meta de Paulo Ricardo. E com a posse de bola, explorou a velocidade de Vitor Feijão e Marlon, além da categoria de Nicolas, abastecidos por Luiz Felipe. Os gols seriam apenas questão de tempo.

Bicolores celebram segundo gol (Cristino Martins)

Aos cinco minutos, Marlon recebeu assistência e, na cara do gol, tentou um passe para trás. Por sorte, a bola bateu na zaga, voltou para Marlon que finalizou forte, sem chance de defesa para Nicolas. 2 a 0. Aos 12 minutos, foi a vez de Vitor Feijão marcar o terceiro gol ao receber passe lateral e concluir, de forma precisa.

A partir daí, o Paysandu esteve mais próximo do quarto gol do que o Ferroviário de esboçar qualquer reação.

Nos 10 minutos finais, uma chuva torrencial prejudicou o jogo e o gramado do Mangueirão ficou com várias poças de água.

Ficha Técnica

Paysandu - Paulo Ricardo, Tony, Perema, Micael e Bruno Collaço (Diego Matos); PH (Serginho), Uchôa, Luiz Felipe (Alan Calbergue); Uilliam Barros (Vitor Feijão - Debu), Marlon e Nicolas. Treinador: João Brigatti

Ferroviário - Nicolas, Vitão, Jean, Marcelo Amaral e Madson; Lucas, Diego Lorenzi, André Mensalão (Adriano Paulista) e Neílson (Reinaldo); Esquerdinha (Luís Henrique) e Willian Lira. Treinador: Marcelo Vilar

Local: Mangueirão

Gols: Marlon (cinco minutos do primeiro e do tempo tempo); Vitor Feijão (12 minutos do segundo tempo)

Árbitro: Leonardo Sígari Zanon (PR)

Assistentes: Luciano Roggenbaum (PR) e João Fabio Machado Brischiliari (PR)

Quarto árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (PA)

Cartões amarelos: Bruno Collaço (Paysandu); Madson (F)