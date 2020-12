Paysandu e Ituano são os únicos com vitória na primeira rodada do quadrangular final da Série C

O Paysandu e o Ituano foram os únicos times que venceram na primeira rodada do quadrangular da Série C e pelo mesmo placar. O Papão venceu o Ypiranga no último domingo por 2 a 1, no Mangueirão. Já o Ituano venceu de virada o Vila Nova, fora de casa, por 2 a 1, em partida realizada na noite desta segunda-feira, no Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).

Com esses resultados, Ituano e Paysandu terminaram nas lideranças das chaves C e D, somando três pontos. O Remo empatou sem gols com o Londrina. Santa Cruz e Brusque também ficaram no 0 a 0. Os quatro possuem um ponto. Já Vila Nova e Ypiranga estão zerados.

No grupo C, o Santa Cruz enfrenta o Vila Nova, às 17 horas de sábado (19), no Arruda, em Recife (PE). Já o Ituano joga contra o Brusque, às 20 horas de segunda-feira (21), no Novelli Junior, em Itu (SP).

No grupo D, Remo e Paysandu se enfrentam, às 18 horas de domingo (20), no Mangueirão, em Belém (PA). O Ypiranga recebe o Londrina, às 20 horas de domingo, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).

JOGO – Vila Nova e Ituano

O Vila Nova foi para cima e marcou aos oito minutos do primeiro tempo. Após ótima linha de passe, Dudu enfiou bola para Henan, bateu cruzado e abriu o placar no Olímpico. Parecia que o Colorado teria um bom jogo.

No entanto, o time caiu de rendimento e, aos 27 minutos, o Ituano empatou. Fabrício errou ao sair jogando com os pés e entregou de graça para Bruno Mota, que rola na medida para Gabriel Taliari fazer o primeiro do Galo na partida.

No segundo tempo, o Ituano virou. Em cobrança de falta, Fillipe Soutto acertou uma bomba no ângulo e sem chance de defesa para o goleiro Fabrício.

O Vila ainda tentou o empate, mas não tinha eficiência para mudar o placar. A partida terminou 2 a 1 para o Ituano, que volta para casa com três pontos importantes para quem deseja o acesso para a Série B.