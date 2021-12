Paulo André é confirmado pelo Cruzeiro para gerenciar o futebol

O Cruzeiro confirmou Paulo André para assumir um função diretiva no clube. Ele e Gabriel Lima, que também trabalha com Ronaldo Fenômeno no Valladolid, irão participar de um comitê de transição do atual modelo da Raposa, de clube associativo para a SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

Paulo André terá a função de planejar e articular o futebol cruzeirense. E a primeira medida foi o desligamento de Alexandre Mattos, que estava trabalhando na diretoria de futebol celeste, ajudando a fazer as contratações para o time mineiro.

O ex-jogador, inclusive do Cruzeiro, é braço direito de Ronaldo e tocará o processo de transição desde que o craque comprou 90% das ações da SAF. Confira o comunicado do time azul sobre o comitê de transição para a SAF.

No último sábado, 18 de dezembro, Ronaldo Nazário assinou com o Cruzeiro Esporte Clube acordo para potencial aquisição de ações representativas de 90% do capital social votante e total do Cruzeiro Esporte Clube – Sociedade Anônima do Futebol (SAF), recém-constituída pelo Cruzeiro, conforme aprovado pelo conselho do clube. A partir de então, algumas ações deram início à nova fase, que será conduzida com total transparência, tanto para a torcida, quanto para o mercado.



Atendendo à proposta assinada, foi montado um comitê de transição que atuará por aproximadamente 120 dias para coordenar uma auditoria contábil, financeira e jurídica, a fim de confirmar as premissas que embasaram o acordo.



Durante esse período, Gabriel Lima – diretor de negócios do Real Valladolid – será o líder da transição e responsável pelo diagnóstico e planejamento estratégico de negócio e operacional; e Paulo André Benini – diretor de estratégia desportiva do Real Valladolid – será o responsável pelo diagnóstico e planejamento estratégico de futebol.



O processo de transição também incluirá o escritório de advocacia BMA – Barbosa, Müssnich & Aragão, responsável por conduzir a auditoria jurídica, a XP Investimentos, responsável pelo suporte na reestruturação financeira, a Alvarez & Marsal, que dará suporte a todos os aspectos da transição e a Rioscom que atuará, junto à comunicação do Cruzeiro, no relacionamento com a imprensa.