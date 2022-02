De olho na liderança, Caeté encara Paragominas pelo Parazão

Em momentos distintos no Campeonato Paraense 2022, Caeté e Paragominas se enfrentam na tarde desta quinta-feira (17), a partir das 15h30, no estádio Diogão, em Bragança. A partida é válida pela sexta rodada do torneio, que se aproxima do final da primeira fase.

O Caeté vem para o jogo embalado após uma convincente vitória sobre o Amazônia, por 1 a 0, na rodada passada. A equipe é a vice-líder do Grupo C do Parazão e pode assumir a ponta da chave caso vença o Jacaré. A equipe de Bragança contou com um tropeço do Remo, que empatou contra o Bragantino na última quarta (16).

Já o Paragominas chega para o confronto em um momento de muita instabilidade na competição. O Jacaré vem de duas derrotas seguidas no Parazão e demitiu o treinador Marcinho Guerreiro e contratou Samuel Cândido, que estava no Águia de Marabá. No momento, a equipe do sudeste do Pará está na terceira colocação do Grupo A, com 5 pontos.

Para espantar a má fase, o Paragominas conta com a volta de Tallyson Gabriel. O jogador cumpriu suspensão na última partida contra o Independente e já pode ser relacionado novamente. Além disso, o Jacaré terá três jogadores pendurados: Paulo de Tárcio, Dida e Daniel

Já o Caeté não tem desfalques importantes para a partida desta quinta. Apesar disso, a equipe comandada por Josué Teixeira tem três jogadores pendurados: Murillo, Silvio e Genílson.