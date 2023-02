Parazão: Lateral deixa o Castanhal e acerta com o Santa Cruz-PE; jogador já estreou pelo Tricolor

O Castanhal teve uma baixa no elenco para a disputa do Campeonato Paraense e Copa Verde 2023. O lateral-esquerdo Marcus Carioca, de 29 anos, deixou o clube aurinegro e acertou contrato o Santa Cruz-PE, equipe que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro neste ano. O jogador já estreou pelo clube nordestino, na vitória do Tricolor por 2 a 1, sobre o Atlético-BA, pela Copa do Nordeste.

VEJA MAIS

Marcus Carioca já atuou por alguns clubes do futebol paraense nas últimas temporadas. O jogador já defendeu as camisas do Paragominas em 2019 e também do Bragantino. Já na temporada 2021, voltou ao Estado do Pará e defendeu a Tuna Luso Brasileira, retornando em 2023, dessa vez para o Japiim da Estrada, clube que jogou apenas uma partida, na estreia do Parazão, contra o Águia de Marabá, no empate por 1 a 1, no CT do castanhal.

O jogador chega ao tradicional Santa Cruz a pedido do técnico Ranielle Ribeiro, que estava com problemas na posição e tinha que improvisar atletas pelo lado esquerdo. Além dos clubes paraenses, Marcus Carioca jogou pelo Rondoniense-RO, Madureira-RJ, Atlético-AC, Santa Cruz-RS, São Paulo Crystal-PB, Real Noroeste-ES e Pinheiro-MA.