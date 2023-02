Após julgamento no STJD, Bragantino empata com o Castanhal em Bragança pelo Parazão

A estreia aconteceu. Após não jogar na primeira rodada do Campeonato Paraense 2023 aguardando o julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Bragantino realizou o seu primeiro jogo no Parazão. O Tubarão do Caeté jogou em casa, no Estádio Diogão, na cidade de Bragança (PA), mas não saiu do zero contra o Castanhal, na tarde deste domingo (12).

Mesmo com o apoio da torcida, que foi prestigiar a estreia do clube, o Bragantino não conseguiu furar a defesa do Japiim, em jogo válido pela segunda rodada do Parazão, porém, deu ao clube da Pérola do Caeté o primeiro ponto na tabela do estadual. Já o Castanhal segue sem vencer no Campeonato Paraense, agora possui dois pontos, resultados de dois empates, o primeiro diante do Águia de Marabá.

O próximo compromisso do Tubarão do Caeté será contra a Tuna Luso Brasileira, na quinta-feira (16), às 15h30, também no Estádio Diogão, em Bragança (PA). Já o Japiim da Estrada terá pela frente o São Francisco, na quarta-feira (15), às 15h30, em seu Centro de Treinamento, na cidade de Castanhal (PA). Ambos os jogos são válidos pela terceira rodada do Parazão.